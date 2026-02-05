Nota vista: 0

Lo que el Gobierno Nacional prometió como aporte “extra”, no lo es

Pese a los constantes reclamos que datan desde hace tiempo, la mayoría de las federaciones de Bomberos Voluntarios del país no recibieron los fondos que por ley el gobierno nacional debe girar a los cuarteles.

La asociación que nuclea a los cuarteles de Catamarca aclaró que el anuncio del gobierno nacional sobre el envío de fondos no se trata de un aporte extraordinario o de emergencia, sino que corresponde al remanente que no recibieron en el 2025.

El financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios no depende de un gesto político ni de una decisión coyuntural ya que está establecido mediante la ley Ley Nacional N.º 25.054. La misma establece que un porcentaje de las primas de los seguros de autos, viviendas y vida que paga la población se destine directamente a las asociaciones de bomberos voluntarios.

Es decir, cada póliza que se abona constituye este aporte obligatorio para que cada cuartel pueda equiparse, reparar o comprar unidades, capacitarse entre otros rubros que les permiten realizar su labor. Ese dinero que se recauda mes a mes tiene destino específico.

En los últimos días, el Gobierno nacional anunció la transferencia de 100.810 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios que nucela a más de 1000 asociaciones bomberiles del país. Ante esto la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca aclaró que no se trata de ningún refuerzo extraordinario sino de los fondos que el gobierno debe desde el año pasado.

“El no envío de los fondos pone en riesgo no solo a las asociaciones sino a cada bombero que por convicción, compromiso y entrega responde desinteresadamente a las emergencias trabajando en condiciones precarias, con equipos insuficientes y poniendo aún más en riesgo su vida”, destacó el Julio Cabur, presidente de la federación local. “Valoramos el destrabe de los fondos para algunas asociaciones del país, pero se trata de dinero que siempre perteneció al sistema de bomberos y nunca se envió. Aún queda la mayoría de cuarteles sin financiamiento y no sabemos si se pagará a lo largo del año como el gobierno suele hacer, en dos etapas. Este pago anunciado corresponde a la primera parte de los fondos del 2026 pero también el remanente del año pasado que nunca se transfirió a los cuarteles pese al intenso trabajo que tuvimos, en incendios, accidentes y todo tipo de asistencias. Pero jamás bajamos los brazos. Necesitamos que los pagos que nos corresponden por ley se respeten y se realicen con la previsibilidad y normalidad para que los cuarteles puedan planificar y mantenerse operativos”, agregó.

Asimismo, el referente informó que los cuarteles esperan también el pago del subsidio provincial que se abona mediante decreto, cada año, y cuyo remanente 2025 también se adeuda.