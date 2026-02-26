Nota vista: 0

Bajo el elma : PARO ACTIVO por el salario, la estabilidad y en defensa de la educación pública

Los docentes autoconvocados de Catamarca emitieron un comunicado donde anticipan una marcha docente para este lunes 02 de Marzo.

Lunes 2 de marzo – 10 h

Parque de los Niños | Marchamos a Casa de Gobierno

Los Docentes Autoconvocados de Catamarca rechazamos categóricamente el acta de la primera reunión paritaria realizada el miércoles 25 de febrero. Lejos de representar una propuesta de recomposición salarial, expresa la intención del gobierno de consagrar y profundizar la pérdida de poder adquisitivo mediante una actualización automática atada a índices de precios que no reflejan el verdadero costo de vida y que han sido sistemáticamente cuestionados. No hay acuerdo: hay una declaración de ajuste.

Repudiamos además los condicionamientos y restricciones impulsados desde el Ministerio de Trabajo sobre la cobertura de vacantes, que vulneran el derecho de nuestros estudiantes, de todos los niveles, a contar con un docente al frente de cada curso y materia, afectando gravemente el normal funcionamiento del sistema educativo. Esta paritaria, en su orientación general, se presenta como una verdadera conspiración contra la docencia y la educación pública.

Denunciamos la responsabilidad de la burocracia sindical, cuya actuación ha sido funcional a este escenario. Aunque hayan emitido un comunicado de rechazo y convocado a un paro sin asistencia y sin movilización, sus acciones no se corresponden con la lucha que la situación exige. Advertimos sobre las improvisaciones y los giros repentinos que ya hemos visto en el pasado.

En contrapartida, la movilización docente ya está en marcha: hubo autoconvocatoria y manifestaciones en Santa María y Andalgalá, y corte de ruta en Saujil. Este viernes 27 continúan las acciones. Llamamos a todas las localidades a replicar y coordinar iniciativas, y a confluir en una gran manifestación central con paro activo el lunes 2 de marzo.

Convocamos a una acción conjunta y articulada, ocupando el escenario del paro nacional previsto para esa fecha, con la docencia en las calles, tomando la palabra y haciendo oír su voz. En consonancia con la lucha docente en todo el país, salgamos a defender nuestro salario, nuestra estabilidad y la educación pública.

Docentes Autoconvocados Catamarca