El Obispo en audiencia privada con el Santo Padre

“El diálogo con él fue muy ameno”, dijo el Obispo sobre su primer encuentro con el Santo Padre, señalando que “mandó su bendición a todos los catamarqueños”.

Luego de un saludo preliminar en la Audiencia General de los miércoles, el sábado 31 de enero en horas de la mañana de Roma, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, fue recibido en audiencia privada por el Papa León, por espacio de 25 minutos. Se trata del primer encuentro oficial del obispo catamarqueño con el Santo Padre.

“En el encuentro con el Papa me fue muy bien. El diálogo con él fue muy ameno, estuvimos charlando unos 25 minutos. La primera impresión que he tenido ha sido muy buena, sabiendo que el primer encuentro lo tuve el miércoles en la Audiencia General, donde sólo fue un saludo y le dije, para ser breve, que el día sábado nos veríamos”.

En esta oportunidad, “hablamos sobre el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, le expliqué las características de su figura a partir del lema que hemos propuesto para este año: ‘Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad’. Le interesó mucho escuchar este testimonio”, comentó Mons. Urbanč.

Justamente la iniciativa de este viaje a Roma fue comentarle al Pontífice sobre este tiempo especial que estamos viviendo en la Diócesis de Catamarca, con el objetivo de profundizar la vida, obra y testimonio de este hijo dilecto de la tierra de la Virgen del Valle, quien fue beatificado el 4 de septiembre de 2021 y hoy camina hacia la canonización.

“Le hablé de la figura del Beato Esquiú a partir de las cartas a Odorico”, señaló el Obispo, acotando que “le regalamos el libro de las cartas a Odorico y otro de la Virgen del Valle”.

En esta ocasión especial, le hizo entrega de “una reliquia de primer grado del Beato Mamerto Esquiú, consistente en un pedacito de hueso, un rosario con cruz de rodocrosita -piedra semipreciosa que identifica a Catamarca-, y unas nueces confitadas -producto regional típico de nuestro suelo-“, detalló.

“Mandó su bendición a todos los catamarqueños”

Asimismo, dialogaron sobre la realidad de Catamarca, “él se acordaba muy bien de la Virgen del Valle cuando visitó la zona de Cafayate, Santa María (departamento de Catamarca), cuando era Superior General de la Orden de los Agustinos, así que se acuerda de la realidad de nuestro NOA”, manifestó el prelado catamarqueño, agregando que el Papa León “mandó su bendición a todos los catamarqueños”.

También la cuestión vocacional fue tema del diálogo con el Santo Padre. En este sentido, apuntó que “hablamos de las dificultades que vamos teniendo con las vocaciones, que tenemos pocas vocaciones consagradas”.

Por último, el Obispo expresó: “Le comenté de mi ida a Chiclayo, Perú -diócesis donde el Papa León ejerció su ministerio episcopal entre 2015 y 2023-, para participar de la Jornada Mundial del Enfermo, que se realizará entre el 9 y el 11 de febrero. Me dijo que les dé saludos a todos los que vea allá”. Recordamos que la presencia de Mons. Urbanč en esta convocatoria internacional se debe a que actualmente es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina.

Misa en la tumba de San Pedro

Durante estos días, visitó organismos de la Conferencia Episcopal Italiana y algunos Dicasterios de la Curia Romana.

También recorrió la Basílica de San Pedro, celebró la Santa Misa en la Tumba de San Pedro y visitó las tumbas de algunos Papas.