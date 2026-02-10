Nota vista: 0

Luego de su paso por Roma, donde fue recibido en audiencia privada por el Papa León, el obispo de Catamarca, Mons. Luis Urbanč, participa de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que se desarrolla, desde el 9 hasta el 11 de febrero, en la diócesis de Chiclayo, Perú, tierra donde el Pontífice sirvió como misionero y obispo. La participación de nuestro Obispo se debe a que actualmente es el presidente de la Comisión de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
A la convocatoria asiste el Cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, como enviado especial del Santo Padre, quien está acompañado por una comitiva de dicho organismo vaticano.
Este encuentro internacional busca acompañar a los que sufren con tiempo, escucha, cercanía y compromiso espiritual, y hacer que la atención sanitaria integre todas las dimensiones del ser humano.
Además del acompañamiento pastoral, la Jornada invita a reflexionar sobre los sistemas de salud. Conferencias y jornadas académicas abordarán cuidados paliativos, manejo del sufrimiento y la compasión en la práctica profesional, con el objetivo de que las autoridades y profesionales incorporen la atención integral como modelo.

