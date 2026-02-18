Nota vista: 0

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se prepara para su 55º edición, que se realizará del 17 al 26 de julio de 2026 en la capital catamarqueña, y comienza a transitar ese camino con la presentación de su nueva identidad visual, una propuesta que parte del concepto de identidad en movimiento.

Más que una renovación estética, la imagen del Poncho 2026 expresa el presente de una fiesta que crece, evoluciona y se proyecta. Cada año, el Poncho reúne a artesanos, artistas, productores, turistas y a toda la comunidad catamarqueña en un espacio vivo que impulsa el desarrollo cultural, social y económico de la provincia. Ese movimiento constante es el corazón de la fiesta y también el eje del sistema visual que la representa.

El diseño fue desarrollado por el diseñador gráfico Mariano Perrotta, del Grupo Cactus, quien explica que “la línea es el recurso visual elegido para representar el movimiento: un trazo continuo, preciso y uniforme que organiza la geometría de la chakana y transmite dinamismo”. Esa línea avanza, se transforma y crea recorridos que evocan el flujo de personas, el ritmo de la música, el tejido artesanal y el crecimiento del territorio creativo.

“Su comportamiento retoma la lógica de los patrones precolombinos, se convierte en un sistema lineal, un recorrido organizado como un laberinto que une tradición andina y estética contemporánea”, agrega Perrotta.

La chakana se mantiene como símbolo central de la identidad del Poncho, por su profunda raíz cultural andina y por lo que representa en términos de equilibrio y conexión entre mundos. Conserva su estructura escalonada y su centro como núcleo y punto de encuentro, reforzando la idea de comunidad que caracteriza a la fiesta.

Los colores argentinos incorporan una dimensión federal al símbolo. Las líneas celestes y blancas, al entrelazarse, generan una lectura abstracta de la bandera nacional, reforzando que el Poncho es el punto de encuentro del país entero, especialmente en un año de mundial de fútbol y de gran flujo turístico. Los detalles dorados jerarquizan el oficio artesanal y especialmente a la fibra de vicuña, el “oro” textil de Catamarca.

La imagen Poncho 2026 -destacaron desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca- sintetiza así tradición y contemporaneidad en un símbolo activo y vigente. Una identidad visual que acompaña a una fiesta que se expande, trasciende el territorio y que, edición tras edición, fortalece los vínculos entre Catamarca, Argentina y el mundo.