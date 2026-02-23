Nota vista: 0

La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra llevó adelante un operativo de rescate en favor de un turista de origen brasileño que había quedado varado en la zona del paraje de los baños termales, en el sector limítrofe de Campo de Piedra Pómez.

Ante el pedido de colaboración por parte de la administración fiambalense, y considerando que la única vía posible de acceso era a través del territorio perteneciente al departamento Antofagasta de la Sierra, el municipio activó de inmediato su Comité de Rápida Acción para dar respuesta a la emergencia.

El operativo demandó un intenso trabajo de dos días, durante los cuales la Municipalidad dispuso dos vehículos 4×4 y una retroexcavadora para la apertura y limpieza de huellas, además del relleno de socavones provocados por las precipitaciones, permitiendo de esta manera garantizar un acceso seguro y la posterior evacuación del turista.

El procedimiento fue encabezado por el secretario de Gobierno, Leonardo Cusipuma, junto al equipo del Parque Automotor, integrado por Efraín Barrionuevo y Rafael Quipildor, quienes coordinaron y ejecutaron las tareas en territorio. Gracias al rápido accionar y a la logística desplegada, el rescate concluyó exitosamente, sin que se registraran situaciones que pusieran en riesgo la integridad física del visitante.

Cabe destacar que durante el año 2024 la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra solicitó formalmente al Gobierno Provincial la cesión de Campo de Piedra Pómez para su administración, mantenimiento y cuidado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar este tipo de incidentes. En ese marco, se firmó un convenio que hasta la fecha sigue a la espera de la definición del Gobierno Provincial.

Asimismo, desde el municipio se recuerda a todos los turistas que las excursiones y recorridos por zonas de alta montaña y geografía compleja deben realizarse obligatoriamente con guías locales habilitados y con el correspondiente registro, a fin de prevenir situaciones de riesgo.

La Municipalidad reafirma su compromiso con la seguridad de quienes visitan el departamento y con el trabajo coordinado ante cualquier eventualidad.