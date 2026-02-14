Nota vista: 0

Con el objetivo de continuar acompañando y fortaleciendo el aprendizaje de la comunidad en su camino cooperativo, este jueves se realizó la primera capacitación sobre “Aspectos Básicos del Cooperativismo” del 2026, en el salón Calchaquí.

La charla, organizada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, estuvo orientada a grupos pre cooperativos, que se interiorizaron en todo sobre la confirmación de las cooperativas, cómo se constituyen y organizan; y los derechos y obligaciones de los asociados.

Desde la Dirección provincial de Acción Cooperativa y Mutual de la provincia expresaron su compromiso en la continuidad de estás capacitaciones para incentivar y visibilizar los valores del cooperativismo.