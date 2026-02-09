Nota vista: 0

La empresa Zijin-Liex firmó un acuerdo marco de colaboración institucional con el Consorcio de Regantes de Fiambalá, con el objetivo de acompañar la gestión local del riego y promover el uso responsable y eficiente del agua, en articulación con las instituciones del territorio.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto, orientado al cuidado ambiental y al fortalecimiento de las capacidades operativas del Consorcio, en función de proyectos que eventualmente puedan ser presentados y gestionados por dicha institución.

Trabajo conjunto

En el marco de este acuerdo, Zijin-Liex se compromete a brindar apoyo operativo mediante la provisión mensual de combustible, destinado a colaborar con las tareas que el Consorcio desarrolla en el mantenimiento y gestión del sistema de riego.

Este acompañamiento se inscribe dentro de la política de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía y constituye un primer paso dentro de una relación de cooperación institucional orientada al desarrollo sostenible del territorio.

La firma

El convenio fue firmado por el encargado del Consorcio de Regantes de Fiambalá, Julio Rodríguez, y por parte de la empresa por el director de ESG, Yue Xiaosong, y el Gerente de Responsabilidad Social, Jorge Reinoso.

Importancia

Los presentes destacaron la importancia de este acuerdo como una herramienta para fortalecer el trabajo de las instituciones locales vinculadas a la gestión de los recursos naturales, promoviendo el diálogo, la cooperación y el desarrollo productivo de la región.

Con esta iniciativa, Zijin-Liex reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la cooperación institucional y el acompañamiento a los actores locales, respetando los roles y competencias de cada organización.