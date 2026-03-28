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Estuvimos en la Plaza Tinkunaku de las 1000 VV, donde crece día a día esta hermosa escuelita impulsada por Maximiliano Mascheroni. Un gran número de chicos asiste y persiste con entusiasmo, demostrando que el deporte es un camino de unión, esfuerzo y valores 💪

 

🎥 Los pequeños se sorprendieron ante las cámaras de Catamarca Despierta, que con gran energía cubrió la jornada, relató lo vivido y hasta entrevistó al protagonista del gol ⚽️🔥

 

🗣️ También dialogamos con Sergio, quien agradeció a la Municipalidad por brindar el espacio y apoyar estas iniciativas que fomentan el deporte.

 

💬 En tiempos donde el flagelo de la droga preocupa, estos espacios cumplen un rol fundamental: sacar a los chicos de la calle, contenerlos y formar personas con valores, disciplina y sueños.

 

📢 Un mensaje claro: cuando hay oportunidades, los chicos eligen el deporte, el compañerismo y un futuro mejor.

 

👉 Catamarca Despierta, presente acompañando estas historias que inspiran ❤️

 

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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