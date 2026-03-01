Nota vista: 0

El intendente del municipio de Los Altos, CPN Raul Barot participó de una reunión de trabajo junto al gobernador Raúl Jalil, intendentes, senadores y ministros, en la que se avanzó en proyectos estratégicos para nuestra comunidad.

Entre los principales temas tratados, se destacó el proyecto de construcción de la nueva Terminal de Ómnibus en Los Altos y la refacción de la escuela de La Bajada, obras que buscan mejorar la infraestructura y brindar más oportunidades a vecinos y vecinas.

Asimismo, se abordó la situación económica que atraviesan provincias y municipios, y se analizaron las obras que se ejecutan en conjunto con el Gobierno Provincial, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada en beneficio de toda la comunidad.