Nota vista: 0

Tras una masiva movilización por el inicio de clases, los maestros anunciaron una concentración el 4 de marzo a las 19 hs en la Plaza 25 de Agosto.

lunes, 2 de marzo de 2026

En una jornada marcada por la tensión y el reclamo salarial, más de 600 docentes autoconvocados se manifestaron este lunes frente a la Casa de Gobierno en Catamarca, tras marchar por ambas manos de la avenida Presidente Castillo. La protesta, que se dio en el marco de un fuerte acatamiento al paro pese a la conciliación obligatoria, culminó con un anuncio estratégico: una nueva marcha y movilización para este miércoles 4 de marzo a las 19 hs en la Plaza 25 de Agosto (Plaza de la Estación).

La elección del día y horario para la nueva protesta no es casual, ya que busca marcarle la cancha a los gremios antes de la reunión paritaria que mantendrán con el Ejecutivo provincial el próximo jueves. Jorge Castro, uno de los referentes de los autoconvocados, advirtió que no aceptarán «aumentos de miseria» ni sumas en negro, ratificando la exigencia de un piso salarial de $1.300.000 al básico para todos los niveles. Durante la asamblea frente al portón de ingreso, los docentes denunciaron además una «persecución» por parte de las autoridades, quienes habrían solicitado planillas de asistencia para identificar a quienes se adhirieron al paro.

La movilización de este lunes contó con la palabra de representantes de los niveles inicial, primario, secundario y superior, quienes coincidieron en la crítica situación que atraviesa el sector. Vanessa Rosales, del nivel inicial, denunció que los propios docentes deben costear elementos de higiene y materiales para los actos escolares de su bolsillo, mientras perciben salarios que no cubren la canasta básica. Por su parte, desde el sector secundario fustigaron al gobernador Raúl Jalil por la falta de asambleas de opción de cargo y la inestabilidad laboral que afecta a cientos de maestros.

Hacia el final de la jornada, los manifestantes invitaron a toda la comunidad catamarqueña, incluyendo a trabajadores de salud, seguridad y a las familias de los alumnos, a sumarse a la concentración del miércoles en la Plaza 25 de Agosto. Con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio por los docentes fallecidos en cumplimiento de su labor, los autoconvocados dieron por finalizada la protesta de hoy, asegurando que «el miedo se perdió cuando no se pudo pagar el alquiler o comprar los remedios».