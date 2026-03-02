Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil y el ministro Alberto Natella acompañaron a la madre y hermanos del gendarme en el reencuentro en Buenos Aires.

En una escena cargada de emoción, el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo volvió a pisar suelo argentino luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela.

El efectivo arribó durante la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, en un reencuentro que puso fin a un prolongado período de incertidumbre para su familia.

El momento más conmovedor se vivió cuando Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo con su esposa e hijo. Posteriormente, también pudo reencontrarse con su madre, Griselda Heredia, y sus hermanos Kevin y Daiana, en una secuencia de imágenes que reflejaron el alivio y la emoción acumulada tras meses de angustia.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó en Buenos Aires de la recepción oficial al gendarme recientemente liberado, acompañando especialmente a la madre del joven en las primeras horas posteriores al reencuentro.

El mandatario calificó la llegada como “muy emotiva” y transmitió el agradecimiento de la familia a todas las personas e instituciones que intervinieron en el proceso que permitió la liberación.

La comitiva que viajó a la Capital Federal incluyó al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella y a profesionales que asisten a la familia en esta etapa de contención.

Jalil destacó además el significado del hecho tanto para el país como para la provincia: “Es muy importante para la Argentina y, sobre todo, para los catamarqueños, porque Nahuel es catamarqueño”.

En ese marco, el gobernador transmitió el reconocimiento de la familia a las autoridades nacionales que participaron en las gestiones diplomáticas y políticas que posibilitaron la liberación del gendarme.

En la recepción oficial también estuvieron presentes autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Seguridad, la senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno.