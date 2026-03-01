Nota vista: 0

En el marco de una mesa de diálogo integradora, autoridades provinciales y locales mantuvieron un encuentro en las instalaciones de la Hostería Municipal de Alijilán con el objetivo de analizar el funcionamiento del botón antipánico correspondiente al programa provincial Warmi 911 y coordinar acciones que permitan optimizar la respuesta ante situaciones de violencia de género en la jurisdicción.

El sistema, articulado con el SAE 911 y operativo en todo el territorio provincial mediante geolocalización, garantiza una asistencia rápida y eficaz a víctimas en situación de riesgo, fortaleciendo los mecanismos de protección y prevención.

De la reunión participaron representantes del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia; Secretaría de Seguridad; Ministerio de Salud; Poder Judicial; Policía de la Provincia de Catamarca; integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Los Altos; Dirección del Hogar Warmi; personal del Área Programática N° 6 y distintas áreas del Municipio de Los Altos, quienes reafirmaron el compromiso de consolidar el trabajo articulado y en red para prevenir y erradicar las violencias.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo estas herramientas tecnológicas y de coordinación institucional que permiten brindar respuestas más eficientes y acompañamiento integral a las personas en situación de vulnerabilidad.