El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas superiores a 75 km/h para este lunes y posibles tormentas fuertes para el martes en distintos puntos de la provincia.

lunes, 2 de marzo de 2026

La semana arranca con dos alertas meteorológicas para el valle central y el este provincial. El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para este lunes por vientos intensos y otra para el martes por tormentas.

Este fenómeno meteorológico rige para las zonas de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Alerta Amarilla por vientos

Durante la mañana y la tarde de hoy, el área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Además, el organismo informó que a partir del mediodía se espera una rotación del viento hacia el sector sur, avanzando de sur a norte.

Alerta Amarilla por tormentas

Este cambio generará condiciones de inestabilidad durante la madrugada y la mañana del martes, con probabilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.