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Bajo el lema «¿Sabías que el glaucoma puede producir ceguera?», la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital invita a todos los vecinos y vecinas a participar de una jornada de controles oftalmológicos gratuitos. El objetivo es detectar a tiempo esta patología silenciosa que daña el nervio óptico y es una de las principales causas de pérdida de visión irreversible.

Detalles de la Jornada

El control consiste en una medición de la presión intraocular y una revisión del nervio óptico. Es un procedimiento rápido, gratuito y totalmente indoloro.

  •  Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026.
  •  Lugar: Nodo Tecnológico (Av. Güemes y Av. Virgen del Valle).
  •  Horarios de atención:
    • Mañana: 08:00 a 12:00 h.
    • Tarde: 16:00 a 19:00 h.

La campaña está destinada a personas de todas las edades, pero se recomienda especialmente a mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares de glaucoma y pacientes con diabetes o hipertensión.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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