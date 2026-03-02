Nota vista: 0

En un control realizado por el Ministerio de Transporte, se detectó el traslado ilegal de menores en la caja de un vehículo, en cndiciones que ponían en riesgo su seguridad.

lunes, 2 de marzo de 2026

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de la Provincia, informó que anoche se llevó a cabo un operativo de control sobre la avenida de Circunvalación, donde se procedió al secuestro preventivo de un camión de cargas que trasladaba veintitrés menores de edad en la caja del vehículo, en condiciones absolutamente irregulares y de alto riesgo.

Durante la fiscalización, los inspectores constataron que el rodado transportaba personas en un espacio no habilitado para tal fin, configurándose una infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ley Provincial N° 4906, normativas que establecen las condiciones obligatorias de seguridad para la circulación y el traslado de pasajeros.

En virtud de la gravedad de los hechos, se dispuso el secuestro inmediato del vehículo y la prohibición de su circulación, labrándose el acta de infracción correspondiente y dando intervención a las autoridades competentes a fin de resguardar la integridad y los derechos de los menores involucrados.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que el traslado de personas en vehículos no habilitados constituye una falta gravísima, debido al riesgo que implica para la integridad física de los pasajeros, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, desde el Ministerio informaron que los controles se intensificarán en distintos puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y reforzar las políticas de prevención y seguridad vial.