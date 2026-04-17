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En la antesala del Día del Animal y en el marco del Día del Emprendedor, se vivió una tarde a puro color y alegría junto a la comunidad.

 

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👉 Hubo feria de emprendedores, desfile de mascotas, exhibición de boxeo, shows de folclore y danzas árabes, además de un divertido torneo de penales ⚽

🎶 La música también dijo presente con las actuaciones de Valentín Vaquel y Camila Ferreyra, que le pusieron ritmo a la jornada.

🎁 Como cierre, se realizaron sorteos para agasajar a los emprendedores y destacar el esfuerzo y la dedicación que ponen día a día en sus proyectos.

Una propuesta que reunió a vecinos y familias en un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento al trabajo local 🙌

 

 

 

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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