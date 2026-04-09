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📍 En las inmediaciones de la entrada al Loteo Parque Sur, dos masculinos protagonizaron un choque de motocicletas que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

🎥 Desde Catamarca Despierta estuvimos en el lugar cubriendo el hecho, mostrando en primera línea lo ocurrido y el trabajo de los equipos de asistencia.

🚑 Aún se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

⚠️ Se recomienda circular con precaución en la zona.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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