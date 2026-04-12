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Un hecho llamativo y todavía poco claro se registró en la zona de los Choyanos, a la altura de calle 800, cuando aparentemente le habrían sustraído una yegua a René “El Chelco” Brandán, ex boxeador reconocido en Catamarca.

Según las primeras versiones, el episodio ocurrió en medio de una procesión, generando sorpresa y desconcierto entre los presentes. Por el momento, no hay información oficial confirmada y todo se encuentra bajo investigación.

🎥 El momento quedó registrado en video y ya genera repercusión.