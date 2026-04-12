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Un hecho llamativo y todavía poco claro se registró en la zona de los Choyanos, a la altura de calle 800, cuando aparentemente le habrían sustraído una yegua a René “El Chelco” Brandán, ex boxeador reconocido en Catamarca.

 

Según las primeras versiones, el episodio ocurrió en medio de una procesión, generando sorpresa y desconcierto entre los presentes. Por el momento, no hay información oficial confirmada y todo se encuentra bajo investigación.

 

🎥 El momento quedó registrado en video y ya genera repercusión.

 

 

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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