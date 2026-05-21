La ciudad Capital fue escenario de la 2ª fecha del Torneo Anual Catamarqueño 2026, disputada el pasado domingo en las instalaciones del Club Social, bajo la organización de la Asociación Catamarca Ajedrez.

🙌 Más de 30 jugadores participaron de una extensa y apasionante jornada que se desarrolló durante más de 10 horas de competencia, con partidas cargadas de estrategia, concentración y muchísimo nivel.

🎯 El certamen se disputó bajo el sistema de 5 rondas con ritmo 40+10 y contó con el arbitraje de la AN Sol Jalil, dejando una vez más en evidencia el crecimiento que viene teniendo esta disciplina en nuestra provincia.

🏆 RESULTADOS DESTACADOS

♟️ Categoría Master

🥇 Joel Menéndez

🥈 Mariano Menéndez

🥉 Lautaro Tolosa

🏅 Lautaro Tapia

♟️ Primera Categoría

🥇 Luis Rodríguez

🥈 Manuel Menéndez

🥉 Silvio Argañaraz

♟️ Segunda Categoría

🥇 Ignacio D’Angelo

🥈 Bautista González

🥉 Alejandro Erazo

♟️ Categoría Principiante

🥇 Ignacio Verón

🥈 Tiziano Luna Tolosa

🥉 Cristian Mariano Barrios

👏 Desde la organización destacaron el excelente clima vivido durante toda la competencia, acompañado por familiares, amigos y público que dijo presente apoyando a cada participante.

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