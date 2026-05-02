 Defensores fue una máquina y no dejó dudas: **aplastó a Villa Cubas** en una tarde llena de fútbol, goles y mucha intensidad. 💪⚡

📍 En la cancha de Defensores, el equipo local mostró todo su poder ofensivo y se quedó con un triunfo contundente que hizo vibrar a los presentes.

🎥 Catamarca Despierta estuvo ahí, cubriendo cada jugada y cada grito de gol… y te trae el resumen completo de una jornada que tuvo de todo.

👉 Si te lo perdiste, no te preocupes… reviví los goles y lo mejor del partido con nosotros. #CatamarcaDespierta #FútbolCatamarqueño

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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