En una final vibrante y cargada de emociones, Nino Club logró quedarse con el título de la categoría Supermaxi y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas que acompañaron durante toda la temporada.

💪 Con entrega, sacrificio y un gran trabajo en equipo, el conjunto campeón alcanzó la gloria y levantó el máximo trofeo de la categoría, coronando una destacada campaña.

El encuentro terminó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con ambos equipos dejando todo en la cancha y protagonizando una verdadera batalla futbolística. Sin embargo, desde los doce pasos, Sociedad de Fomento mostró mayor efectividad y terminó quedándose con el tan ansiado título.

🎉 Tras el penal decisivo, se desató la alegría de jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que celebraron con emoción una consagración que quedará en la memoria de todos los presentes.

👏 Felicitaciones a Sociedad de Fomento por el campeonato y a Niño Club por el gran partido disputado en una final que estuvo a la altura de las expectativas.

🎉 La alegría se apoderó del campo de juego tras la consagración, en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los protagonistas.

👏 Felicitaciones a Nino Club por este gran logro y por representar los valores del deporte dentro y fuera de la cancha.

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📹 Catamarca Despierta acompañó la jornada con transmisión en vivo, llevando toda la emoción de esta apasionante definición a sus seguidores.

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