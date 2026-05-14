Bajo la presidencia del senador Ramón Figueroa Castellanos, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante su tercera sesión ordinaria, en la que se trataron distintos proyectos legislativos de relevancia para la provincia.

Entre los temas más destacados de la jornada, el cuerpo legislativo otorgó sanción definitiva al Proyecto de Ley que aprueba el Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos-Plata”, una iniciativa vinculada al desarrollo minero y productivo de Catamarca.

Asimismo, las senadoras y senadores dieron media sanción a un proyecto de ley que busca establecer un marco de protección y ordenamiento del paisaje en las diversas rutas y caminos que recorren el territorio provincial. La propuesta apunta a preservar el entorno natural y mejorar la planificación visual y ambiental en distintos corredores viales de la provincia.

📌 Durante la sesión también se abordaron iniciativas de interés social, institucional y productivo, reafirmando el trabajo legislativo orientado al desarrollo y bienestar de la comunidad catamarqueña.