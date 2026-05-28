Este viernes 29 de mayo quedará oficialmente inaugurado el nuevo Centro de Documentación Rápida en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, una obra impulsada en el marco de las gestiones del intendente Omar Soria junto al Gobierno de la Provincia.

🪪 El nuevo espacio permitirá agilizar trámites vinculados al Registro Civil y acercar servicios esenciales a los vecinos de la zona, evitando traslados y mejorando la atención.

👉🏻 El acto inaugural está previsto para las 11:00 horas en la Delegación Municipal y contará con la presencia del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, además de autoridades provinciales y municipales.

📌 También participarán funcionarios del área de Gobierno, entre ellos la secretaria de Gobierno Andrea Lobo, acompañando esta nueva iniciativa que busca fortalecer la descentralización de servicios en el interior provincial.

⚠️ Además, se informó que el móvil de documentación atenderá de 09:00 a 13:00 horas, brindando asistencia a los vecinos que necesiten realizar distintos trámites.

💬 Desde el municipio destacaron la importancia de continuar acercando herramientas y servicios a la comunidad, en un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.