Villa Cubas se adueñó del súperclásico catamarqueño y lo ganó con autoridad: fue 2-0 ante San Lorenzo de Alem en el Estadio Provincial Bicentenario, en el cierre de la fecha de clásicos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Catamarqueña de Fútbol.

El equipo del Altiplano pegó en los momentos justos y desató la locura de su gente en una jornada que quedará marcada.

🎥 **AHORA:** así se vive la intimidad del festejo en el vestuario, con los jugadores celebrando a puro grito, unión y alegría tras un triunfo clave

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💙 El clásico tiene dueño… y es Villa Cubas.
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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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