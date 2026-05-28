📺 Una nueva edición de “Política en la Calle”, el ciclo de análisis y debate de Catamarca Despierta Streaming, volvió a generar repercusión entre la audiencia con una charla intensa sobre la realidad política actual.

🎤 El diputado provincial Juan Carlos Ledesma fue el invitado especial de la noche y analizó temas clave como la gobernabilidad, la relación entre el Gobierno Nacional y las provincias, además de los desafíos que atraviesan las gestiones en el contexto económico y social actual.

💬 Con gran participación del público en vivo y cientos de interacciones en redes, el programa continúa consolidándose como uno de los espacios políticos más vistos y comentados del streaming catamarqueño.

📍Debate, actualidad y voces protagonistas, cara a cara con la gente, como ya es sello de Politica en la calle.

▶️ Reviví la entrevista completa y sumate al debate.