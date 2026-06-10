Una vez más demostramos que cuando los catamarqueños nos unimos, pasan cosas hermosas.

Esta vez sorprendimos a un joven de apenas 17 años, con una historia difícil detrás, pero con algo que nunca perdió: las ganas de salir adelante, la esperanza y el deseo de hacer el bien.

Gracias a cada vecino y vecina que colaboró, pudimos comprarle todos sus productos y darle una sorpresa que no esperaba. Su emoción nos recordó que vale la pena seguir apostando por la gente buena.

⚠️ En el video realizamos algunos cortes porque el relato sobre la pérdida de su hermano es muy doloroso y no quisimos exponerlo. Hoy queríamos mostrar su fuerza, su sonrisa y sus ganas de seguir adelante.

📊 RENDICIÓN DE CUENTAS

✅ Comenzamos con $0 en la cuenta(lógico) y hoy volvimos nuevamente a 0. ✅ Gracias a ustedes logramos reunir $15.000. ✅ La compra fue de aproximadamente $14.000. ✅ Decidimos entregarle los $15.000 completos para que aprovechara cada peso.

Cada aporte contó. Algunos donaron mucho, otros poquito, otros lo que podían. Todo sumó. Gracias de corazón.

👏 Esta ayuda fue realizada íntegramente por ustedes.

⚠️También aclaramos que tapamos algunos nombres en los comprobantes porque hay vecinos que prefieren ayudar en silencio. Y eso también merece reconocimiento.

Hace poco sorprendimos a un querido canillita de edad avanzada. Hoy fue el turno de un joven con toda una vida por delante. Queremos que sepa que el esfuerzo, el trabajo y los buenos valores valen la pena.

💙 Catamarca unida por el bien. 💙 Catamarqueños ayudando a catamarqueños. 💙 Porque nadie sale adelante solo.

👉 Alias para futuras ayudas: DESPIERTA.AYUDAR