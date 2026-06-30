La pasión mundialista se vive en Terminal Catamarca. Este viernes 3 de julio, desde las 18:00 horas, acercate al Patio de Comidas para alentar a la Selección Argentina en su partido de 16avos de final frente a Cabo Verde.

🎉 Habrá:

✅ Juegos y sorteos.

✅ Trivias mundialistas.

✅ Premios y vouchers de comercios adheridos.

✅ ¡Todo el aliento para la Scaloneta!

📍 Patio de Comidas – Terminal Catamarca

🗓️ Viernes 3 de julio

🕕 Desde las 18:00 hs.

¡No te quedes afuera! Vení a vivir el Mundial junto a otros hinchas y alentemos todos juntos a la Albiceleste. 💙🤍💙

#Argentina #VamosArgentina #Scaloneta #Mundial2026 #TerminalCatamarca #Catamarca #AlientoArgentino #Fútbol #VamosSelección 🇦🇷⚽ @terminalcatamarca

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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