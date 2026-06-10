Tras la dolorosa tragedia que conmocionó a toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela N° 8 Gobernador José Cubas, de San Isidro, Valle Viejo, inició una campaña solidaria para acompañar a Mía Ledesma, hermana de Max Antolín Ledesma, el joven estudiante que perdió la vida en el incendio ocurrido días atrás.

La iniciativa nació de alumnos de 5° año de la orientación Agroambiente, quienes decidieron movilizarse para brindar ayuda y contención en un momento tan difícil.

Según se informó, la joven deberá trasladarse próximamente al sur del país, donde familiares se harán cargo de su cuidado. Por este motivo, la escuela convoca a toda la comunidad a colaborar con ropa, alimentos no perecederos, elementos de higiene y aportes económicos que permitan afrontar gastos básicos y de traslado.

🙏 Cada ayuda, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia.

📌 DATOS PARA COLABORAR

💳 Alias: hugo.2028

👤 Titular: Hugo Daniel Bazán

Desde la institución aclararon que esta es la única cuenta habilitada para recibir donaciones vinculadas a esta campaña solidaria.

En tiempos difíciles, la solidaridad de los catamarqueños vuelve a hacerse presente. Hoy más que nunca, una familia necesita del acompañamiento de todos.

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