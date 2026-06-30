La diputada provincial Cecilia Barros expresó su preocupación y cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el legislador Javier Galán para distribuir medicamentos desde una «Casa del Vecino», al considerar que la práctica se realiza fuera del marco legal sanitario.

Sostuvo que la entrega, conservación y distribución de medicamentos está regulada por normas que buscan garantizar la seguridad de los pacientes, y recordó que el Colegio de Farmacéuticos de Catamarca ya intimó formalmente al legislador por esta situación.

Además, remarcó que los medicamentos no pueden ser manipulados ni entregados sin control profesional y advirtió que este tipo de acciones podría poner en riesgo la salud de quienes los reciben.

También cuestionó las declaraciones del diputado Tiago Puente, al señalar que el debate no debe centrarse en cuestiones partidarias sino en la responsabilidad institucional y el cumplimiento de las normas sanitarias.

«La salud pública debe cuidarse con seriedad, responsabilidad y respeto por los profesionales y por todos los catamarqueños», concluyó.