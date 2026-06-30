Inicio Catamarca información 🚨DETIENEN AL HIJO DEL PRESIDENTE DE ROSARIO CENTRAL CON UN ARMA DE... Catamarca información 🚨DETIENEN AL HIJO DEL PRESIDENTE DE ROSARIO CENTRAL CON UN ARMA DE FUEGO Por catamarca digital - 30 de junio de 2026 FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail Nacionales | 30 jun 2026 Tremendo! ➡️ Belloso, de 26 años e hijo del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, además de exjugador de 🟡⚫️ Almirante Brown, fue interceptado este lunes por personal policial en el marco del procedimiento. Artículos relacionadosMás del autor Diego Santilli asumió como nuevo jefe de Gabinete La Línea 135 de Salud Mental retoma su funcionamiento Mi Bingo Catamarqueño distribuyó $95 millones entre clubes e instituciones de la provincia «LO QUE HACE GALÁN ES UN DELITO Y PONE EN RIESGO A LA SALUD PÚBLICA» 🇦🇷 ¡SE VIENE ARGENTINA! ⚽🔥