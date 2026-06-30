El secretario de Gobierno de la Capital, Germán Kranevitter y el intendente de Los Altos, Raúl Barot, firmaron un convenio de cooperación institucional que permitirá a jóvenes de esa localidad, que cursan estudios universitarios o terciarios en San Fernando del Valle de Catamarca, acceder a las instalaciones de Punto Joven.
Del encuentro también participó el director de Políticas Juveniles, Carlitos Ponce, reafirmando el compromiso de seguir generando herramientas que acompañen el desarrollo de las juventudes.
Punto Joven se ha consolidado como un espacio de encuentro, estudio y crecimiento, con salas especialmente equipadas, acceso a internet, espacios de trabajo colaborativo, acompañamiento académico y orientación para que cada estudiante encuentre un lugar donde aprender, compartir y proyectar su futuro.
Creemos que cuando el Estado trabaja de manera articulada, las oportunidades llegan más lejos. Porque invertir en nuestros jóvenes es apostar al presente y construir el futuro que todos queremos.