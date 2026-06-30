El secretario de Gobierno de la Capital, Germán Kranevitter y el intendente de Los Altos, Raúl Barot, firmaron un convenio de cooperación institucional que permitirá a jóvenes de esa localidad, que cursan estudios universitarios o terciarios en San Fernando del Valle de Catamarca, acceder a las instalaciones de Punto Joven.

Del encuentro también participó el director de Políticas Juveniles, Carlitos Ponce, reafirmando el compromiso de seguir generando herramientas que acompañen el desarrollo de las juventudes.

📚 Punto Joven se ha consolidado como un espacio de encuentro, estudio y crecimiento, con salas especialmente equipadas, acceso a internet, espacios de trabajo colaborativo, acompañamiento académico y orientación para que cada estudiante encuentre un lugar donde aprender, compartir y proyectar su futuro.

Creemos que cuando el Estado trabaja de manera articulada, las oportunidades llegan más lejos. Porque invertir en nuestros jóvenes es apostar al presente y construir el futuro que todos queremos.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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