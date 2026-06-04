Desde el Ministerio de Salud de la provincia se trabaja en acciones que promueven la vacunación en la comunidad, con el fin de disminuir las formas graves de enfermedades, como también evitar el ingreso de enfermedades erradicadas.

En este contexto, durante las últimas semanas el equipo de la Dirección de Inmunizaciones visitó diferentes Espacios de Primera Infancia (EPI) con el fin de revisar y completar esquemas del Calendario de Vacunación Obligatorio de los niños y niñas que asisten a los mismos; asimismo, se colocaron vacunas al personal que trabaja en las instituciones.

Durante los operativos se colocaron 259 diferentes vacunas del Calendario; se completaron 58 libretas sanitarias y se inocularon 80 adultos.

La estrategia tuvo como objetivo completar los esquemas de vacunación del Calendario Nacional en niños de 2 a 24 meses y hasta los 3 años de edad, así como también inmunizar al personal que desempeña funciones en cada una de las instituciones, permitiendo ampliar el acceso a las vacunas y fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud.