La víctima, de 39 años, fue atacada presuntamente con un trozo de botella de vidrio durante una pelea y debió ser trasladada a un centro de salud de la Capital. El presunto agresor quedó a disposición de la Justicia.

lunes, 1 de junio de 2026

Un hombre de 39 años resultó herido tras una violenta pelea ocurrida en la tarde del domingo en la localidad de Loro Huasi, departamento Santa María.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 18 horas, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María acudieron hasta la avenida Labrador, donde arrestó a un hombre de apellido Mamani (32), señalado como el presunto autor de la agresión.

De acuerdo con la información oficial, momentos antes ambos habrían protagonizado una gresca durante la cual el sospechoso atacó a la víctima con un trozo de botella de vidrio, provocándole un corte en la zona del abdomen.

El herido fue asistido por facultativos del Hospital “Dr. Luis Alberto Vargas” y, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado a un nosocomio de esta Ciudad Capital.

En tanto, el presunto agresor también presentaba una herida cortante en una de sus manos, por lo que recibió atención médica antes de ser trasladado a la dependencia policial.

Finalmente, quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, que impartió las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.