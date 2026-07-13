En un mundo donde muchas veces solo se habla de lo malo, en Catamarca Despierta elegimos mostrar a quienes, con esfuerzo y dedicación, construyen un futuro mejor.

Hoy conocimos a Santiago, un joven de apenas 21 años que todos los días sale a ganarse la vida vendiendo dulces elaborados por él mismo. 🍪🍰

❄️ Bajo el frío, ☀️ bajo el calor, siempre lo vas a encontrar con una sonrisa, atendiendo con respeto y demostrando que el sacrificio vale la pena.

Pero lo que más nos emocionó no fueron sus productos, sino sus palabras. Santiago dejó un mensaje para tantos jóvenes que hoy se sienten perdidos:

«El trabajo dignifica. Nunca dejen de luchar por sus sueños.»❤️

Ese es el camino que queremos mostrar. Porque detrás de cada emprendedor hay una historia de esfuerzo, de sacrificio y de esperanza.

Desde Catamarca Despierta vamos a seguir apostando por quienes trabajan, emprenden y demuestran que con voluntad siempre hay una oportunidad para salir adelante sin buscar pauta o exponer.

🙏 Ojalá este video llegue a muchos jóvenes. Que sirva para recordar que siempre existe otro camino: el del esfuerzo, la honestidad y las ganas de progresar.

💬 Si esta historia también te inspira, compartila. Quizás hoy alguien necesite escuchar este mensaje.

#CatamarcaDespierta #Emprendedores #HistoriasQueInspiran #ElTrabajoDignifica #Jóvenes #Esperanza #Prosperidad #Catamarca #NuncaDejesDeSoñar