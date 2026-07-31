La imagen satelital muestra un fenómeno muy particular esta mañana: una extensa capa de niebla y nubosidad baja se encuentra concentrada sobre los valles y llanos de Catamarca, alcanzando también a SFVC.

Este escenario está favorecido por la humedad acumulada durante la noche y la presencia de aire frío en las zonas bajas. 

🏔️ Pero el panorama cambia completamente con la altura. Mientras en la ciudad predominan el cielo gris, la niebla y la baja visibilidad, en sectores elevados por encima de la capa de nubes puede observarse un verdadero “mar de nubes”, con condiciones mucho más despejadas y soleadas.

☀️ A medida que avance la mañana, el calentamiento de la superficie irá debilitando progresivamente estas condiciones.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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