📌 En la zona de El Tala, a la altura del Km 22, nuestra estación de la REMM registra actualmente 24°C y apenas 14% de humedad, valores que resultan atípicos para la altura de la zona.

🔵 En contraste, en SFVC y alrededores, las temperaturas son notablemente más bajas, con registros que rondan los 20 a 22°C, evidenciando el marcado contraste térmico entre las zonas alcanzadas por el Zonda y el área urbana.

⚠️ Cabe destacar que hoy el fenómeno ya afecta a la vecina provincia de La Rioja, mientras que el alerta oficial para el oeste de Catamarca comenzará a regir recién mañana.

👉 Esta situación muestra cómo el Zonda puede presentarse de manera muy localizada, afectando primero a sectores de altura mientras en la ciudad todavía predominan condiciones más frescas.

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos

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