Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de la licenciada Elia Graciela Suárez, afectuosamente conocida por todos como «Ely».
A lo largo de su destacada trayectoria, se desempeñó como directora de Prensa de la Provincia, periodista institucional y formó parte de diversos medios de comunicación de Catamarca, dejando una huella imborrable por su profesionalismo y compromiso.
Su partida enluta al periodismo catamarqueño y a quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella. Será recordada no solo por su labor profesional, sino también por su calidad humana, su generosidad y su permanente disposición para acompañar y brindar una mano a quien lo necesitara.
Desde Catamarca Despierta acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.