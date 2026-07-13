Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de la licenciada Elia Graciela Suárez, afectuosamente conocida por todos como «Ely».

A lo largo de su destacada trayectoria, se desempeñó como directora de Prensa de la Provincia, periodista institucional y formó parte de diversos medios de comunicación de Catamarca, dejando una huella imborrable por su profesionalismo y compromiso.

Su partida enluta al periodismo catamarqueño y a quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella. Será recordada no solo por su labor profesional, sino también por su calidad humana, su generosidad y su permanente disposición para acompañar y brindar una mano a quien lo necesitara.

Desde Catamarca Despierta acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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