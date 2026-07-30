Hoy Catamarca Despierta estuvo presente en la finalización de la importante obra de repavimentación de la avenida Correa, donde acompañamos el recorrido encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi.

🎥 En este video te mostramos toda la cobertura de la jornada, las imágenes de la obra terminada y, al final, no te pierdas la entrevista exclusiva con el intendente Gustavo Saadi, quien anticipó las novedades y los próximos proyectos que se vienen para la ciudad.

👀 Quedate hasta el final porque hay anuncios importantes.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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