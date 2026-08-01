El evento fue conducido por el vicepresidente de la Liga, Julián Delgado, junto al presidente Juan Carlos Delgado, en una noche donde se vivieron momentos de reconocimiento, anuncios y mucho entusiasmo por lo que viene.

👏 Entre las autoridades presentes estuvo el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, quien acompañó la jornada y reafirmó su apoyo al deporte, a los clubes y a los jóvenes de toda la provincia. Su presencia fue destacada por dirigentes y jugadores, quienes valoraron el acompañamiento constante a este tipo de iniciativas deportivas entre aplausos y agradecimientos.

🏆 Durante la presentación se entregó nueva indumentaria a los últimos campeones, 14 FC y Los Amigos de Tu Mamá, equipos que además representarán a la provincia en el próximo Torneo Interprovincial en Santiago del Estero, llevando el nombre de Catamarca a una nueva competencia.

💪 También se reconoció al Seleccionado de la Liga de Potreros, que se consagró campeón tras imponerse frente a la Liga de Veteranos, la Liga Interprofesional y la Liga Universitaria, demostrando el gran nivel que tiene el fútbol de los barrios.

🔥 La Liga de Potreros continúa creciendo año tras año, sumando equipos, familias y miles de seguidores, convirtiéndose en un verdadero fenómeno deportivo y social en Catamarca con mas de 100 equipos.

🎥 Mirá el video completo con todos los detalles, los anuncios y las mejores imágenes de la presentación.

📲 Catamarca Despierta, siempre junto al deporte catamarqueño.

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