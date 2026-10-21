Karina Milei recibió al embajador de EE.UU. tras el anuncio de inversiones por US$ 20.000 millones

En el marco de un visible fortalecimiento de su agenda institucional, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este miércoles en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

El encuentro privado en Balcarce 50, del cual no se conocieron detalles, se concretó pocas horas después de que el representante diplomático de la administración estadounidense anunciara en un foro energético en Neuquén la posibilidad de que agencias gubernamentales de su país movilicen hasta 20.000 millones de dólares en inversiones estratégicas para la Argentina, especialmente destinadas al desarrollo de Vaca Muerta.

“Estamos poniendo la plata sobre la mesa. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes”, había enfatizado Lamelas durante la reunión con inversores y empresarios del sector en suelo neuquino, un evento que contó también con la presencia del presidente Javier Milei, quien viajó a España.

El representante de la Casa Blanca arribó un día antes a la sede gubernamental que el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, y su segundo, Juan Pablo Segura.

Los encuentros aparecen en medio de versiones de malestar por parte de la gestión Donald Trump acerca de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por la chance de alejar inversiones.

La reunión entre la funcionaria clave de la administración libertaria y el embajador estadounidense ratifica el alineamiento diplomático con Washington y refuerza las gestiones bilaterales para atraer capitales hacia áreas clave del desarrollo energético y productivo del país.

Con información de la agencia NA