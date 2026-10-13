Este martes 13 de octubre, se iniciaron las visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle a instituciones civiles y organismos públicos del medio, como preparación para vivir las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

*En Radio TV Valle Viejo*

El recorrido de esta jornada arrancó a primeras horas de la mañana en las instalaciones de Radio y TV Valle Viejo, en la ciudad de San Isidro del vecino departamento Valle Viejo, donde fue recibida con mucha alegría por quienes realizan sus tareas en este segmento horario.

La Sagrada Imagen ingresó al estudio mayor de la radio en brazos del rector del Santuario Catedral, padre Facundo Brizuela, donde el encargado de darle la bienvenida fue el conductor Jorge Álvarez, acompañado por los locutores Matías Yapura y Silvia Agüero.

El sacerdote fue invitado a compartir un momento con la audiencia, oportunidad en que comentó que “el propósito de las visitas de la Virgen es ponernos en clima de fiesta para celebrar a la inmaculada Concepción, y preparar un corazón que también se compromete a recibir a los peregrinos, que se moviliza”, dijo. Asimismo, indicó que las instituciones y organismos públicos que quieran recibir la visita de la Madre Morena pueden inscribirse en la Secretaría del Santuario Catedral.

Luego invitó a rezar el Ave María, tras lo cual impartió la bendición a toda la familia que conforma este medio de comunicación social, a la audiencia, en especial “a los enfermos y sus familias y a todos los que nos sentimos hijos de María”, expresó.

La Sagrada Imagen permanecerá hasta las 13.00, acompañando la programación de la mañana.

*En Catastro – ARCAT*

En un clima de fiesta, esta mañana, las dependencias de la Administración General de Catastro de la provincia fueron el escenario de una jornada especial con la presencia de Nuestra Madre del Valle. Allí se dieron cita personal de la Administración General de Rentas, Registro de la Propiedad y Saneamiento de Títulos, quienes le rindieron su homenaje a la Madre Morena.

Con dedicación prepararon el salón adornado con globos con los colores papales y engalanaron con flores el altar donde fue colocada la Sagrada Imagen, junto con las que se veneran en cada dependencia de ARCAT.

El padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, guió la oración y bendijo a todos los presentes, quienes saludaron a la Virgen con vivas y aplausos.

*En AFIP*

También durante la mañana de esta jornada, la imagen peregrina de la Madre del Valle llegó a las instalaciones de la AFIP, donde fue recibida por directivos y personal que allí se desempeña.

El padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, fue el encargado de llevar la Sagrada Imagen hasta ese organismo público y compartir un momento de oración junto a quienes le dieron la bienvenida y recibieron su bendición.

Esta primera jornada se completará por la tarde, en la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, donde estará presente de 16:00 a 20:00.

*CRONOGRAMA*

*Miércoles 14*

9:00 a 12:30 Tribunal Oral Federal de Catamarca.

*Jueves 15*

9:00 a 12:30 Poder Judicial de Catamarca.

*Viernes 16*

8:00 a 12:00 Ejército Argentino.

8:00 a 11:00 Mercado de Abasto.

8:30 a 12:30 Centro vecinal del barrio Don Félix, San Isidro, Valle Viejo.

14:00 a 18:00 Escuela Nº 702 José Cubas, Nivel Primario.

Las visitas se realizarán desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre.

*Inscripciones*

Recordamos que las inscripciones para recibir la visita de la Madre Morena se registran en la Secretaría de la Catedral, de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.00; teléfono fijo: 4422505.