📩 “Hola, Catamarca Despierta. Les quería comentar algo que me pasó hoy, porque una ya ha visto de todo en esta vida, pero esto me dejó sin palabras.

Iba caminando por avenida Belgrano, en diagonal a la farmacia, cuando de repente veo una bombacha tirada en medio de la vereda y encima usada Por favor¿Qué está pasando? Una sale a hacer los mandados, a comprar los remedios y se encuentra con cada cosa… Esto ya es cualquier cosa

Yo no sé si a alguien se le perdió, si fue una noche de pasión o si la dueña salió apurada y se olvidó de todo. Pero está tirada ahi a la vista de todo el mundo.

📍 Lugar: avenida Belgrano, en diagonal a la farmacia.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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