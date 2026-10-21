“Hola, Catamarca Despierta. Les quería comentar algo que me pasó hoy, porque una ya ha visto de todo en esta vida, pero esto me dejó sin palabras.

Iba caminando por avenida Belgrano, en diagonal a la farmacia, cuando de repente veo una bombacha tirada en medio de la vereda y encima usada Por favor¿Qué está pasando? Una sale a hacer los mandados, a comprar los remedios y se encuentra con cada cosa… Esto ya es cualquier cosa

Yo no sé si a alguien se le perdió, si fue una noche de pasión o si la dueña salió apurada y se olvidó de todo. Pero está tirada ahi a la vista de todo el mundo.

Lugar: avenida Belgrano, en diagonal a la farmacia.

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