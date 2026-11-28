Mientras una norma porteña deja en manos de los comercios la espera de los repartidores de delivery, en distintos puntos de la ciudad hay dark stores, centros de acopio de las aplicaciones que, como el de Villa Urquiza, funcionan de 6 de la mañana a 2 de la madrugada y alteran la vida de los barrios. Sus repartidores esperan en la vereda, sin baño, y chocan con los vecinos, que piden que la empresa meta adentro lo que hoy saca a la calle.

De fondo, el trabajo de los repartidores es cada vez más precario, porque a partir del 16 de cada mes, cuando el sueldo ya no alcanza, se suman a repartir empleados que buscan un segundo ingreso, empujando a la baja lo que gana cada uno. Así crece la oferta justo cuando cae la demanda, porque en la segunda quincena la plata también escasea en los bolsillos de los que piden.

“Este trabajo se volvió un infierno”, dice a elDiarioAR Rodrigo S. un hombre de 40 años vestido de rojo, junto a su moto, afuera de la dark store de PedidosYa de la calle Quesada 5900, en Villa Urquiza, de donde entran y salen repartidores a toda hora.

“Hace cuatro años trabajo en esto. Empezó siendo una changa y pasó a ser mi principal ingreso. Al principio me alcanzaba, pero ahora trabajo cada vez más por menos plata, 10 horas durante 6 días a la semana, y ya no llego ni al millón. Después de la segunda quincena el trabajo se volvió inviable, no hay pedidos y somos un montón de repartidores. Yo no puedo estar más tiempo arriba de la moto porque tengo dos nenas que cuidar”.

Trabajar más por menos

Hace tiempo el trabajo como repartidores de aplicaciones dejó de ser una opción viable para llegar a fin de mes. Según datos de Sitrarepa, PedidosYa pagaba unos 2.500 pesos por pedido en diciembre pasado y a mitad de este año, entre 1.200 y 1.500, cerca de la mitad, por lo que para acercarse a 1,2 o 1,3 millones de pesos hay que pasar entre 10 y 12 horas arriba de la bicicleta, seis o siete días por semana.

Rappi, según la Fundación Encuentro, dejó congelado el valor del pedido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, mientras los precios subían más de 15%, y hoy hacen falta más de 500 pedidos por mes para cubrir la canasta básica de una familia tipo. Pese a que el trabajo paga cada vez menos, Rappi y PedidosYa sumaron entre 25% y 30% más repartidores en el último año, según datos de las empresas, y Rappi informó que incorpora 500 nuevos por día.

“Cada vez somos más repartidores porque la economía está generando despidos. Y cuando se destruyen puestos formales, empeoran las condiciones de quienes estamos precarizados. Toda la vara termina nivelando hacia abajo”, dice a elDiarioAR Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa). “Hay una recesión económica que está haciendo crecer el trabajo por aplicaciones. Nos preguntamos: si todos somos repartidores o choferes de Uber, ¿quién va a hacer los pedidos y quién va a tomar los viajes? Es una pregunta sobre el modelo de país hacia el que estamos yendo”, explica.

“Trabajamos a destajo”, insiste D’Ambrosio. “Hoy cobramos entre $1.500 y $2.000 por cada envío, 50% menos que seis meses atrás. Estamos hablando de $1.300.000, trabajando entre 12 y 14 horas diarias, seis días a la semana. Son alrededor de 70 horas semanales”, indica. “Además, dependemos de la demanda. Podemos estar diez horas en la calle y no hacer la misma cantidad de pedidos un 27 de julio que un 2 de julio. La cantidad de trabajo depende de la época del mes y de cuántos pedidos haya”.

La época del mes que menciona D’Ambrosio empieza el 16. Según la última encuesta de Zentrix, de octubre, el 35,3% de los consultados ya se quedó sin ingresos el día 15 y el 67,7% no pasa del 20; solo el 31,1% llega a fin de mes. En esa segunda quincena, cuentan los repartidores, más gente sale a repartir para completar el sueldo.

Un informe de CLACSO y la Defensoría del Pueblo porteña recoge el caso de Daniel, un empleado de una agencia estatal con el salario congelado que entró a PedidosYa “para salvar la segunda mitad del mes”. Pero la falta de plata también alcanza a los que piden: “Hay una demanda muy fuerte a fin y principio de mes, cuando se cobra. Después baja bastante”, señalan desde Sitrarepa. Así, el ingreso de cada repartidor se achica doblemente: son más para repartirse menos pedidos.

La vereda como sala de espera

Los repartidores pasan el día en la calle, sin un lugar donde esperar entre un pedido y otro, y a medida que son más también se multiplican las motos y bicicletas sobre veredas, rampas y ciclovías, y los choques con vecinos que, en Villa Urquiza, Las Cañitas o Villa Ortúzar, denuncian ruidos a toda hora. “No tenemos un lugar donde descansar, ni siquiera para ir al baño. Yo, por ejemplo, muchas veces hago pis en la calle. Y los vecinos ya no nos aguantan, llaman a la policía o chocan directamente con nosotros. La tensión que se vive es insoportable”, dice Rodrigo S. en la vereda, a punto de entrar al depósito a armar un pedido.

A Quesada al 5900 siguen llegando repartidores. Estacionan y esperan a que se libere espacio para entrar a la “tienda oscura” de PedidosYa, que funciona como un supermercado sin clientes: un local cerrado al público, donde empleados arman los pedidos que entran por la app. PedidosYa llama a este formato Market y tiene más de 70 locales en el país; Rappi lo llama Turbo y tiene 27. Con ellos, las plataformas le disputan al supermercado la compra chica y diaria, y por eso se instalan en barrios densos, cerca del cliente, para entregar en minutos. La velocidad de entrega depende de repartidores apostados en la puerta, frente a vecinos con pocas horas de sueño.

“Ya no hay siesta”, dice Fernanda, una vecina visiblemente agotada que vive enfrente del centro de acopio. “Empiezan a las 6 de la mañana con las descargas de camiones y a las 8 abren las persianas para que ingresen las primeras motos, hasta las 2 de la mañana”, cuenta. “Los camiones estacionan en doble fila o tapan cocheras, dejan prendidos los motores 30 minutos y esa vibración se nos mete adentro de nuestras casas. Vivo con vibraciones, gritos y aceleradas de las motos permanentemente”.

“No hay descanso”, lamenta Ariel, otro vecino de Villa Urquiza. “Tengo hijos chiquitos y es imposible que se duerman temprano. Es a toda hora, todos los días. Los feriados, cuando los supermercados están cerrados, esto es un caos; hay un mínimo de 100 motos en la cuadra, sobre la vereda, en la calle”, dijo a C5N. “Es una situación que se repite en todos los barrios donde hay centros de distribución”.

Un negocio en expansión

Mientras crecen el malestar de los vecinos y las horas de trabajo de los repartidores, el negocio de las plataformas se expande. PedidosYa cerró 2025 con 22% más de pedidos en la Argentina y en los primeros meses de 2026 sumó otro 20%, según su director para el país, Enrique Valencia; su cadena de dark stores se propuso aumentar 70% su facturación este año, una meta que la empresa asegura estar cumpliendo.

Rappi tuvo en la Argentina su mercado de mayor crecimiento de la región en 2025, con 30% más de pedidos; según su gerente local, Franco Lena, da ganancias en el país desde fines de 2024, y anunció una inversión de 40 millones de dólares. Las dos cobran a los comercios comisiones de hasta 35% de cada venta, según la consultora Focus Market. En ese escenario, la Ciudad publicó en octubre una resolución que les traslada a los comercios la obligación de resolver adentro de sus locales la espera de los repartidores y no les impone a las plataformas ninguna obligación nueva.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) rechazó la medida en un comunicado: “Ordenar el espacio público es una función propia e indelegable del Estado”. La entidad remarcó que los repartidores no dependen de los locales y que, sin embargo, la norma los hace responsables aunque no tengan ningún vínculo con quien ocupa la vereda: “Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo”.

Para Apyce, son las plataformas las que reparten los pedidos, marcan los tiempos y deciden dónde espera cada repartidor, y es “inadmisible” que los comercios carguen con “las consecuencias del modelo de plataformas que no diseñamos ni controlamos”. La asociación pidió que la Ciudad deje sin efecto la norma para los locales y ejerza su autoridad sobre las aplicaciones, y se reservó acciones judiciales.

“Las aglomeraciones de repartidores se producen porque las empresas no garantizan infraestructura, no colocan paradores para esperar los pedidos, ni siquiera ponen bicicleteros en los locales donde operan. Mientras tanto, se quedan con toda la ganancia al negarnos los derechos bajo el fraude laboral del ”prestador independiente“, y no realizan ninguna inversión para que podamos desempeñar nuestras tareas de forma armónica con vecinos y locales”, expresaron desde Sitrarepa.

Cerca de las 10 de la noche, Rodrigo S. deja la moto sobre la vereda y entra al depósito de Quesada a buscar el pedido. Sale enseguida, arranca y se va disparando. Tiene 10 minutos para entregarlo. Detrás de él siguen llegando motos, que ocupan el lugar que dejó libre. A la persiana todavía le quedan cuatro horas abierta, y a la cuadra, otra noche sin dormir.

LN / NB