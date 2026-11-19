Aeropuertos Argentina presentó el proyecto de ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Felipe Varela de Catamarca, una obra que contempla una inversión de US$ 4 millones y busca mejorar la infraestructura, los servicios y la capacidad de atención ante el crecimiento de la demanda de vuelos en la provincia.

La intervención abarcará un total de 1.950 metros cuadrados, de los cuales 1.500 corresponden a sectores que serán remodelados y otros 450 a nuevas superficies que se incorporarán a la terminal. Además, se anunciaron obras complementarias por otros US$ 800 mil, que continuarán durante 2027.

Entre los principales trabajos se encuentra la ampliación y remodelación del hall público, la incorporación de antecámaras de acceso y un nuevo núcleo de sanitarios. También se ampliará el sector de embarque doméstico, con una mayor disponibilidad de asientos en las salas de espera y nuevos espacios gastronómicos.

En cuanto a la seguridad aeroportuaria, el proyecto prevé la reubicación y ampliación del área de controles, donde se instalarán dos máquinas de escaneo de equipajes y nuevo equipamiento para agilizar los procedimientos de inspección de los pasajeros.

Las obras también incluirán mejoras en el sector de arribos, veredas y vialidades, además de la adecuación e incorporación de oficinas. Asimismo, se renovarán las fachadas de acceso a la terminal, con materiales de última tecnología e iluminación LED, contemplando condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La presentación fue encabezada por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, junto al gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi. También participaron el director de Infraestructura de la compañía, Lucas Pérez Monsalvo, y el gerente general de la Región Oeste, Sergio Rinaldo, además de autoridades locales y representantes de la comunidad aeroportuaria.

Durante el anuncio, Ketchibachian destacó que las obras buscan acompañar el crecimiento actual y las proyecciones futuras de Catamarca. Además, aseguró que los trabajos se realizarán sin cerrar el aeropuerto, con el objetivo de evitar interrupciones en la actividad y minimizar el impacto sobre los pasajeros.

Por su parte, Jalil señaló que la provincia necesita fortalecer su conectividad ante el crecimiento de sectores como la minería y el turismo. En ese sentido, recordó el acuerdo alcanzado con Aerolíneas Argentinas para incrementar las frecuencias aéreas y consideró que la ampliación permitirá responder a una mayor demanda.

Más pasajeros y vuelos

Entre enero y octubre de 2026, el Aeropuerto de Catamarca registró 68.868 pasajeros y 903 operaciones comerciales. A estos números se suman 1.806 vuelos de aviación general, que transportaron a otros 10.625 pasajeros.

Actualmente, los vuelos comerciales regulares son operados por Aerolíneas Argentinas, con una conexión diaria con Buenos Aires. Además, está previsto que durante la temporada de verano las operaciones alcancen las 10 frecuencias semanales.

Con esta intervención, se busca modernizar la terminal aérea y mejorar las condiciones para recibir a un mayor número de pasajeros, en un contexto de expansión de la actividad económica, turística y productiva de Catamarca.