El Gobierno provincial oficializó una transferencia de $1.729.832.362,47 a favor de Aguas de Catamarca S.A.P.E.M. para financiar el cuarto tramo del Acueducto Motegasta en la localidad de Recreo, departamento La Paz, en un contexto marcado por crecientes reclamos vecinales debido a cortes diarios y reparaciones deficientes en la red de San Fernando del Valle de Catamarca.

La millonaria capitalización fue formalizada mediante el Decreto A.E.yM.A. N.º 1100, publicado en la edición N.º 91 del Boletín Oficial y Judicial correspondiente al viernes 13 de noviembre de 2026. Según establece el instrumento legal, los fondos revisten el carácter de aporte irrevocable a cuenta de futuro incremento de capital y quedaron bajo la órbita del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente para garantizar la ejecución de la obra de mejoramiento del servicio hídrico en el este provincial.

Mientras el Ejecutivo de Catamarca refuerza la partida presupuestaria de la empresa estatal con participación mayoritaria para infraestructura de gran escala en el interior, en la Capital persisten las denuncias ciudadanas por fallas cotidianas en la prestación del suministro y el estado de la vía pública tras las intervenciones técnicas.

Reclamos vecinales por cortes y obras de Aguas de Catamarca

A través de reportes difundidos en medios locales, habitantes del barrio Villa Parque Norte, específicamente sobre calle Victoriano Toloza, cuestionaron la interrupción diaria del suministro y la escasa presión del agua potable. “Todos los días cortan el agua y cuando largan de nuevo es a gotas nomás”, expresaron los frentistas, quienes apuntaron directamente contra la gestión del gobernador Raúl Jalil y advirtieron que realizarán un corte de calle el próximo lunes para exigir respuestas al concejal del Circuito 7.

El malestar por el desempeño operativo de Aguas de Catamarca también se extiende al microcentro capitalino. En la intersección de las calles Rioja y Junín, vecinos denunciaron las deficiencias en un arreglo efectuado por cuadrillas de la prestataria estatal, sumando cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos de mantenimiento urbano.

De este modo, la inyección superior a los $1.729 millones dispuesta por el Gobierno de Catamarca para el Acueducto Motegasta contrasta con las demandas inmediatas de los usuarios del Valle Central, que reclaman regularidad en el servicio básico y soluciones efectivas frente a las roturas en la red domiciliaria.

Fuente: El Aconquija