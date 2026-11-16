Ante el pronóstico de fuertes tormentas para las próximas horas, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca resolvió suspender todas las actividades del Sistema Educativo Municipal desde las 17:00 de este lunes 16 de noviembre.

La decisión fue establecida mediante la Resolución N° 528/2026 de la Secretaría de Educación y Cultura y tiene carácter preventivo, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y trabajadores municipales.

📌 ¿Qué actividades quedan suspendidas?

La medida comprende:

• Clases en todos los niveles y modalidades municipales.

• Talleres y actividades pedagógicas.

• Propuestas deportivas y culturales.

• Actividades recreativas y extracurriculares.

• Programas y espacios de acompañamiento de la Dirección de Política Social y Educativa.

• Actividades administrativas que requieran concurrencia a los establecimientos.

🌧️ ¿Por qué se tomó esta decisión?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este lunes, entre las 18:00 y la medianoche, y una alerta amarilla para la madrugada del martes 17, entre las 00:00 y las 06:00.

Se advierte sobre posibles tormentas fuertes, abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Las autoridades solicitaron extremar las precauciones y evitar exponerse innecesariamente durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.

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