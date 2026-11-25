“Va a pasar como la Ley de Tierras”, les advirtió Patricia Bullrich a Diego Santilli y Martín Menem durante la reunión de la mesa política, cuando les reveló que en el Senado se estaba gestando una rebelión interna que pretendía acompañar la ley que prohíbe la publicidad de las casas de apuestas online. La senadora intentó hacer equilibrio entre el interés del Gobierno, que pretende evitar cualquier regulación del juego online, y la tensión creciente en el Senado. Pero la presión social se impuso, los senadores empezaron a rebelarse, y Bullrich se vio obligada a negociar una salida elegante que no exponga al oficialismo a una nueva derrota política.

Bullrich trabajó, hasta tarde a la noche, en diferentes borradores de dictamen que introducían cambios al proyecto opositor que se había aprobado en Diputados hace dos años. Los lobbistas de las casas de apuestas, así como varios dirigentes radicales que le responden, habían estado llamando y presionando durante todo el día: no querían saber nada de regular la publicidad ni de imponer límites al uso de tarjetas de crédito, y pedían priorizar la persecución de los casinos ilegales.

Las propuestas circulaban y Bullrich, que buscaba una salida que dejara contento al Gobierno y a la Iglesia católica (la principal lobbista en contra de las casas de apuestas), las utilizaba como insumo. Uno de los borradores que llegó a circular, incluso, se había trabajado sobre el mismo PDF que habían distribuido los voceros de las casas de apuestas.

La jefa del oficialismo la hizo circular en el bloque, pero chocó con una resistencia interna: Agustín Coto, el senador libertario que conduce la comisión de Asuntos Constitucionales, le advirtió que si eliminaba la prohibición de las publicidades él votaría a favor del proyecto opositor de Diputados. Y que se llevaría con él a cinco senadores libertarios más.

Al día siguiente, conciente de que el Gobierno estaba pavimentando el camino a una nueva derrota legislativa, Bullrich planteó sus objeciones al proyecto oficialista pero no planteó un dictamen propio. Durante el debate en comisiones del Senado, que se llevó a cabo este miércoles a la mañana, Bullrich se limitó a plantear tres ejes que consideraba “prioritarios”: “restringir” –no prohibir– la publicidad de las apuestas, otorgarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad de bloquear los sitios que operan de manera ilegal y reforzar los controles destinados a proteger a los menores de edad.

Ninguno de estos ejes se tradujo en una propuesta, sino en meras recomendaciones abstractas que la propia Bullrich reconoció que no había llegado a plasmar en un dictamen. Sí aprovechó para cuestionar, por ejemplo, algunos puntos de la media sanción de Diputados, como el artículo que modifica la Ley del Deporte y prohíbe que los representantes o accionistas de casas de apuestas integren las comisiones directivas de los clubes de fútbol. Un artículo popularizado como “cláusula Angelici”, aludiendo al operador judicial y ex presidente de Boca que es dueño de varios bingos y se lo vincula a la empresa Betano, uno de los gigantes globales de apuestas.

“Tenemos el compromiso de abrir extraordinarias si necesitamos más tiempo”, atinó a proponer Bullrich, a la pesca de una salida que le permitiese dilatar el debate. El jefe de la bancada peronista, José Mayans, la cortó en seco: “Votemos todos juntos la media sanción de Diputados. Y si queremos mejorar el proyecto, tratemos otro y que se debata en extraordinarias”, le propuso. Para sorpresa de todos los presentes, Bullrich aceptó.

Bullrich y Mayans sellaron el acuerdo en público. A cambio de acompañar la media sanción de Diputados, el peronismo se comprometía a dar los dos tercios para habilitar el tratamiento de otro proyecto que complementase la ley opositora de prevención de la ludopatía. En ese proyecto, que todavía no fue redactado, Bullrich pretende incluir algunos cambios a la ley original, como la posibilidad de que el Enacom pueda inhabilitar administrativamente las casas de apuestas ilegales.

“O sea que van a apoyar la media sanción completa y vamos a tener ley. Bueno, no nos peleemos más. Se va a votar así como está”, zanjó el tema Mayans, buscando asegurarse que había entendido bien. Minutos antes, la senadora riojana Florencia López se había trenzado a los gritos con Bullrich, luego de decirle a los senadores de LLA que “yo si tuviera una empresa de juego online los contrataría a ustedes para que me defiendan”. Bullrich le respondía, fuera del micrófono, “pará, pará un poco”. Mayans intervino para que la situación no escalara.

Sentado a unos metros, escuchaba el secretario del Episcopado, Raúl Pizarro, quien se había movilizado en persona para pedir por la sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía. “Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos”, les dijo el obispo de San Isidro, quien se había llevado consigo una caja con 20 mil firmas en respaldo del proyecto aprobado por Diputados.

La Conferencia Episcopal Argentina había estado también la tarde anterior en el Senado, reunida con Bullrich. La Iglesia católica se reunió, durante un mes, con casi todos los senadores oficialistas y radicales, buscando convencerlos de acompañar el proyecto de ley antes de que perdiera estado parlamentario. Su presión fue clave para destrabar el proyecto.

Este jueves, 24 horas antes de que se venza el tiempo límite para tratar la iniciativa, el Senado debatirá la media sanción de Diputados pese a la resistencia del Gobierno. Como sucedió con la Ley de Tierras, que se logró blindar gracias a la presión social, se espera que el proyecto se sancione con amplia mayoría.

MCM/CRM