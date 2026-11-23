El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó el acto de inauguración de las obras integrales de puesta en valor de la Iglesia del Señor del Milagro, emplazada en el tradicional barrio de Choya. la intervención permitió salvaguardar este templo emblemático —declarado Monumento Histórico Provincial mediante la Ley N.º 4327, sancionada en 1985, y resguardado también bajo protección municipal—, preservando su invaluable legado arquitectónico, religioso y cultural para toda la comunidad.

Los trabajos fueron ejecutados de manera coordinada entre la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Hacienda y Obra Pública de la Provincia a través de la firma BISAN Constructora S.R.L.

Las tareas técnicas incluyeron la consolidación estructural de los muros de adobe, la aplicación de un sistema especial de revoques con rejillas de ventilación para erradicar humedades y la restauración completa de las cubiertas de la nave central y la sacristía, el entrepiso del coro alto y las carpinterías originales de madera de algarrobo.

Asimismo, se modernizó la instalación eléctrica, se incorporó iluminación ornamental en la fachada, se refaccionó el acceso principal, se construyó una vereda perimetral y se ejecutó la pintura general del inmueble, devolviéndole plena seguridad y funcionalidad sin alterar su fisonomía histórica.

Durante la ceremonia —en cuyo transcurso volvió a tañer la campana del templo—, el intendente expresó su emoción por la obra concluida y agradeció a la comisión vecinal, a la vecina Norma Beatriz Nieva y al Gobierno provincial: «Estamos recuperando esta iglesia tan hermosa y, al mismo tiempo, una parte fundamental de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra fe religiosa. cuando visitamos el lugar, la comisión estaba muy preocupada porque había un techo a punto de derrumbarse; realizamos una primera intervención preventiva desde el municipio y luego articulamos con la Provincia para concretar esta restauración definitiva que devuelve a las familias un espacio ligado a generaciones de celebraciones».

Por su parte, el párroco de Santa Rosa de Lima, presbítero Julio Quiroga, valoró el alcance de la obra y anunció la reanudación de las celebraciones dominicales habituales: «No se restauraron solamente los techos: también se trabajó en las paredes, las columnas, el ingreso, las rejas y las escalinatas para devolvernos un templo vivo y activo permanentemente».

En la misma línea, la coordinadora de la Comisión de la Iglesia «Señor del Milagro de Choya», Adriana Seco, agradeció el acompañamiento de las autoridades, profesionales y obreros, destacando además la solidaridad del Colegio Juan Pablo II, institución que albergó las actividades pastorales mientras se desarrollaban los trabajos.

Acompañaron al jefe comunal en el acto el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Alberto Marchetti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad de la Provincia, Leandro Quiroga Barros; el secretario de Urbanismo y Arquitectura comunal, Javier Varela; el concejal del circuito 7, Matías Funes; y la diputada provincial Cecilia Barros, junto a otras autoridades provinciales y municipales.