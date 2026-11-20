EXCLUSIVA DE CATAMARCA DESPIERTA | Hablamos con el subcomisario Carlos, de la División Ciberdelitos, en una entrevista fundamental para todos los vecinos.

Durante la nota abordamos las distintas modalidades de estafas virtuales, los engaños que circulan por WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas y otras plataformas, y especialmente cómo prevenirlos.

Un mensaje, una llamada o un enlace pueden ser la puerta de entrada para que los delincuentes se queden con tus datos o tu dinero.

Desde Catamarca Despierta queremos llevar información y prevención a cada hogar. Por eso, te invitamos a mirar la entrevista completa, compartirla y hacer que este mensaje llegue a tus familiares, amigos y adultos mayores.

NO COMPARTAS CÓDIGOS.

NO DES TUS DATOS PERSONALES NI BANCARIOS.

NO ABRAS ENLACES SOSPECHOSOS.

INFORMARSE TAMBIÉN ES PROTEGERSE.

Compartí esta nota. ¡Puede ayudar a evitar que otro vecino sea víctima de una estafa!

Catamarca Despierta, el medio del vecino. Cerca de la gente, cerca de la verdad.